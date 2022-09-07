Осадки в Украине начнутся через несколько дней.

В Украине в ближайшие дни сохранится сухая погода, а потом придут осенние дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки стоит ждать 9-12 сентября.

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"Уже 9-12 сентября появятся серьезные осенние дожди", - предупредила она, но не уточнила, где именно ожидаются осадки.

В то же время, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 9 сентября дожди, местами значительные, накроют западные области Украины. А на выходных, по данным синоптика, дожди уже пройдут в большинстве областей, а также усилится ветер.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине будет достаточно прохладная погода, однако в отдельные дни местами столбики термометров все же покажут более менее комфортные +21...+26 градусов. Под конец недели налетят дожди, которые на выходных накроют всю страну.

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