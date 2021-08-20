Завтра, 21 августа, в Украине местами ожидается ухудшение погоды. В частности прогнозируются грозы, град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Погода на выходные
Как сообщал Погода УНИАН, выходные, 21 и 22 августа, пройдут в Украине с комфортной температурой. В субботу на западе и юго-востоке страны ожидаются дожди, температура будет на уровне +22°...+26°, на севере, в центре и на юге +27°...+30°. А в воскресенье небольшие дожди будут только на востоке, в Кировоградской области и в Крыму.
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