На завтра в Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Завтра, 21 августа, в Украине местами ожидается ухудшение погоды. В частности прогнозируются грозы, град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как сообщал Погода УНИАН, выходные, 21 и 22 августа, пройдут в Украине с комфортной температурой. В субботу на западе и юго-востоке страны ожидаются дожди, температура будет на уровне +22°...+26°, на севере, в центре и на юге +27°...+30°. А в воскресенье небольшие дожди будут только на востоке, в Кировоградской области и в Крыму.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская