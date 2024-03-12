На этой неделе на Украину одновременно будут влиять поля высокого и пониженного давления.

На этой неделе весна покажет свой капризный характер, ведь на Правобережье Украины будут влиять атмосферные фронты, соответственно здесь местами могут быть дожди и мокрый снег. Но температурные показатели несколько будут повышаться, а морозные ночи постепенно будут исчезать. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на этой неделе с востока на Украину будет влиять поле высокого давления, которое обеспечит на Левобережье преимущественно погоду без осадков. В то же время с юго-запада на нашу страну будут влиять атмосферные фронты в поле пониженного давления. Поэтому сегодня днем на Провобережье и Херсонщине ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Температура днем составит 2-7° тепла, в Крыму и на Закарпатье 9-14°.

В ближайшие двое суток в южной части пройдут небольшие дожди. Ночью 13 марта в центральных и западных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на юге 1-6° тепла (в среду на востоке и северо-востоке страны 2-6° мороза), днем 2-8° тепла, 14 марта на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 9-15°.

Видео дня

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, сегодня в большинстве западных областей порывы 15-20 м/с.

На сегодня, 12 марта, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, здесь повсеместно, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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