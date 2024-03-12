По данным синоптиков, непогода ожидается на западе Украины.

На сегодня, 12 марта, в ряде областей Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, І уровень опасности объявлен в таких областях:

Видео дня

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине - прогноз на 12 марта

Сегодня на Правобережье будет облачно, на остальной территории ожидается переменная облачность.

По данным Укргидрометцентра, днем на Правобережье и Херсонщине пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем составит +2°...+7°, в Крыму - до 11°, а на Закарпатье воздух прогреется до +9°...+14°.

На Киевщине сегодня будет облачно, ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура днем по области составит 2-7° тепла, а в самом Киеве столбики термометров покажут 3-5° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: