В большинстве областей будет сухо, ветер успокоится, а солнечных прояснений станет больше.

Сейчас на погоду в Украине влияет циклон с северо-востока. До среды продлится ветреная погода, а в целом в течение недели ожидаются комфортные температурные значения. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сегодня, по данным синоптиков, в северных, восточных и большинстве центральных областей местами пройдет кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме юга, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью составит +11°...+16°. Днем столбики термометров покажут +20°...+25°, а на юге страны ночью будет +15°...+20°, днем +24°...+29°.

В ближайшие двое суток в Украине будет без осадков, лишь днем 31 июля в восточных и северо-восточных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ослабеет, а вот температура существенно не изменится.

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"Со среды, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаем уже погоду без осадков и больше солнечных прояснений", - сообщили синоптики.

На 30 июля почти по всей Украине, кроме Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей и Крыма, объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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