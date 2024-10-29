Некоторое снижение температуры ожидается уже на выходных.

Завершение октября в Украине ожидается почти без осадков, спокойным и комфортным. Об этом в комментарии УНИАН рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, отвечая на вопрос о том, ожидать ли похолодания на этой неделе в Украине, о каких температурах может идти речь, и не выпадет ли еще снег.

Она отметила, что пока еще сохранится достаточно спокойная и комфортная погода как для завершения октября.

"В дневные часы - вообще 9-14 тепла. На Закарпатье, Одесской области, в Крыму - до +18. И такая тенденция сохраняется и в дальнейшем", - рассказала Птуха.

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В то же время, 30 октября ночная температура в большинстве регионов Украины, кроме запада и Крыма, ожидается 0...+5, а 31 числа она немного повысится из-за увеличения облачности. Дневная температура в эти дни составит +8...+13 градусов; в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области, а 31 октября - вообще во всех южных областях будет +11...+16.

"На выходных у нас немного уже будет определенное снижение (температуры - УНИАН). Даже с 1-го числа. Но это снижение пока будет только в восточных областях, - там может быть от 3 тепла до 2 мороза, скажем так, не более. Но дневные остаются в таких же пределах. И большинство территории ночью также так же, как и было: +2...+8, а дневные +8...+14, юг - до +17...+18 градусов", - сказала синоптик.

Кроме того, эксперт отметила, что осадков на этой неделе будет немного. В частности, сегодня будет без осадков, лишь на крайнем западе страны днем будет небольшой дождь.

"30-го числа в западных областях, а 31-го практически в большинстве регионов Украины, кроме южной части, также небольшой дождь", - рассказала Птуха.

1 ноября будет без осадков. 2 числа, по прогнозу Птухи, ночью в западных и северных областях, а днем по Украине ожидается дождь:

"Погода будет меняться. И уже со следующей недели там немного уже будет более ощутимое и снижение температурных показателей, и кое-где по северо-восточным областям там уже может быть даже смешанная фаза осадков".

Похолодание в Украине - прогноз

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в течение недели в Украине ожидается теплая погода, но на выходных придет резкое похолодание.

По словам Кибальчича, в ближайшие дни еще будет относительно теплая и спокойная погода без существенных осадков, однако на границе октября и ноября произойдет существенное изменение погоды.

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