Во второй декаде августа погода в Украине снова изменится.

На этой неделе в Украине будет более благоприятная и комфортная погода, по сравнению с прошлыми жаркими выходными. Мощной жары не ожидается, однако с 13 августа температура несколько повысится. Об этом в интервью NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в конце недели есть вероятность образования циклона на юго-востоке страны. Поэтому возможно, что снова будет больше дождей на подавляющей территории Украины.

Что касается жары, то, по словам синоптика, в ближайшее время ее не будет, но со второй декады августа погода несколько изменится.

Видео дня

"Прямо вот такие значения, которые были на этих выходных, пока по расчетам мы не видим на ближайшее будущее, но, начиная где-то с 13-14 августа осадков поубавится, и снова в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на юге и востоке. Но это, опять же, не будет таким долговременным — 3-5 дней", - отметила Птуха.

Напомним, в минувшие выходные всю Украину охватила мощная жара - температура во многих областях поднималась до +35 и выше. Так, в Киеве ночь на 6 августа стала самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,2°. Предыдущее рекордное значение 2010 года было превышено на 0,2°с.

Вас также могут заинтересовать новости: