Начало осени, по предварительным прогнозам, будет теплым.

В начале следующей недели в Украине возможны температурные колебания, немного похолодает. Однако 1 сентября погода будет теплой.

Об этом в блиц-интервью "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По предварительным прогнозам, 1 сентября в большинстве областей будет тепло. Температуры в пределах +25... +30 градусов. Несколько прохладнее будет только на западе – там ожидается +22... +24 градуса.

Как сообщила синоптик, по некоторым прогностическим моделям, кратковременные грозовые дожди возможны в западной части Украины. Но прогноз еще требует дальнейшего уточнения.

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Как сообщал Погода УНИАН, сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

Автор: Екатерина Лиманская