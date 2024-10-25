Существенных осадков до конца недели в Украине не ожидается.

В ближайшие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем 25 октября в восточных областях пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. В большинстве областей ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Значения температуры будут осенними, но в нескольких областях воздух прогреется до приятных +19°.

Итак, 25 октября в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части, а в выходные в большинстве областей страны ночью и утром местами будет туман.

Ветер до следующей недели ожидается переменных направлений, а его скорость не превысит 3-10 м/с.

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Температура ночью снизится до +2°...+7°. На западе, а 26 и 27 октября и на востоке страны местами будет до 0°...-2°. Днем воздух по всей стране будет прогреваться до +9°...+16°, а на Закарпатье, в воскресенье и на Прикарпатье столбики термометров подскочат до +19°.

Погода 25 октября - прогноз

В Украине погоду будет формировать антициклон, из-за чего почти на всей территории ожидается сухая погода, хотя в отдельных регионах будут свои особенности.

По словам синоптика Натальи Диденко, ночью температура снизится, однако днем будет оставаться достаточно комфортной.

Атмосферный фронт повлечет небольшие дожди в восточных областях.

Температура, по словам синоптика, существенно не будет снижаться, а осадков пока не ожидается.

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