Снижение температуры в Украине будет постепенным.

Конец февраля и начало марта в Украине будут теплыми, однако уже в конце текущей недели ожидается некоторое снижение температуры. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, пишет "Метеопрог".

Погода 29 февраля

В последний день зимы на всей территории Украины ожидается сухая солнечная погода. Ночью и утром в западных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С, а на Закарпатье воздух прогреется до роскошных до +17 °С.

Погода 1 марта

В начале вести в Украине сохранится малооблачная теплая погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С, а в Крыму и на Закарпатье будет +12...+17 °С.

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Погода 2 марта

В субботу, 2 марта, осадков в нашей стране не предвидится", - говорит Игорь Кибальчич. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +6...+11 °С, в западных и южных областях воздух прогреется до +8...+13 °С.

Погода 3 марта

В конце недели существенных осадков в Украине также не предвидится. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем в большинстве областей будет +6...+11 °С, а в северных областях столбики термометров покажут лишь 0...+5 °С.

Какая погода будет в Украине в начале марта - прогноз

О том, что первые дни весны в Украине будут теплыми, говорят и в Укргидрометцентре.

По прогнозам, до конца февраля, а также 1-2 марта в Украине сохранится погода без осадков. В восточных областях еще будет 0...-6 ночью и +5...+11 днем. На западе теплее: +1...+7 ночью и +10...+6 днем.

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