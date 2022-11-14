Во вторник будет сухо, а со среды - дождь, мокрый снег и похолодание.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что вторник, 15 ноября, в Украине будет сухим и даже солнечным. Температура воздуха упадет, но не во всех регионах. А вот с 16-го числа морозная погода будет даже днем.

Как написала погодный эксперт в своем Телеграмм-канале, в течение дня в большинстве областей ожидается +3...+8°С, а вот в западных областях и в южной части - до +14°С.

В Киеве завтра, 15-го ноября, ожидается комфортная погода без осадков, с солнцем, хотя и холодновато. Днем максимально лишь до + 7°С.

Видео дня

Также синоптик призвала украинцев подготовиться к резкой смене погоды - достать теплые зимние вещи и обувь, ведь даже днем погода будет минусовой:

"Но этот завтрашний день надо ценить, потому что в течение среды-четверга-пятницы в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к "минусам" даже в дневные часы, атмосферные фронты принесут осадки - дожди постепенно будут переходить в мокрый снег!".

Украину накроет похолодание: прогноз народного синоптика Щедрина

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщал, что вскоре может выпасть снег. По его словам, во второй декаде ноября даже в южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2...-4°С днем.

Он говорил, что с 14 числа в Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух, из-за чего ожидается значительное похолодание до -2...-5 днем и до -6...-11 ночью.

Вас также могут заинтересовать новости: