В целом на этой неделе погода в Украине будет более активной и изменчивой.

На этой неделе в Украине ожидаются дожди, порывистый ветер и колебания атмосферного давления. Температура при этом в большинстве областей останется аномально высокой. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что на этой неделе погодные условия в нашей стране ожидаются более активными и переменчивыми в связи с активизацией циклонической деятельности над центральной и северной Европой, а также поступлением более влажной и неустойчивой воздушной массы с юга

Практически во всех областях пройдут дожди различной интенсивности, местами в сопровождении гроз и шквалистого усиления ветра.

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"Однако, несмотря на неустойчивый характер погоды, температура воздуха сохранится на аномально высоком уровне, за исключением западных областей, где будет заметно прохладнее", - сообщил Кибальчич.

Погода 9 сентября

В начале недели, по его прогнозу, в юго-восточной части страны, а также местами в центральных областях возможны небольшие дожди, временами с грозами. Днем столбики термометров покажут +23...+28 °С, на Закарпатье местами воздух прогреется до +30 °С.

Погода 10 сентября

"Во вторник, 10 сентября, умеренные дожди с грозами ожидаются на Левобережье Украины, днем также местами в западных областях. Местами возможны шквалы 15-20 м/с", - предупреждает Кибальчич.

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +16...+21 °С. Днем столбики термометров покажут +24...+29 °С, а в северо-восточной части, а также местами в западных областях похолодает до +15...+20 °С.

Погода 11 сентября

"В среду, 11 сентября, ночью и утром в западной части, днем также местами в Одесской области ожидаются дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков", - сообщает синоптик.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +17...+21 °С. Днем +24...+29 °С, в западных регионах прохлада до +15...+20 °С.

О том, что на этой неделе на западе Украины похолодает, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Ожидается, что температура здесь снизится уже во вторник, 10 сентября. Впоследствии температура повысится, но на выходных снова будет осенняя прохлада +18°...+20°.

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