Температура снизится ощутимо, но до устойчивого похолодания еще далеко.

Уже в конце текущей недели в Украине ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Ощутимое похолодание ориентировочно - 29-го сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко".

Сегодня же, по ее словам, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, связанный со скандинавским циклоном Brigitta. Благодаря ему на западе нашей страны местами пройдут дожди, вероятно с грозами.

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"Однако остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25-го сентября предполагается сухая солнечная погода2, - уточнила синоптик.

Температура воздуха в среду ожидается почти летняя: предполагается +23...+28 градусов, а в западных областях +21...+24 градуса.

В Киеве, по данным Наталки Диденко, сегодня будет сухо, солнечно и тепло, до +26 градусов.

Изменение погоды в Украине - что известно

На выходных в Украине ожидаются изменения в синоптических процессах. Об этом сообщила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, в комментарии для Погода УНИАН.

Она отметила, что в западных областях со среды прогнозируется снижение температуры и начало дождей.

Также Птуха добавила, что на выходных, в субботу и воскресенье, ожидается активизация атмосферного фронта с северо-запада, который, по предварительным прогнозам, должен достичь Киевщины.

По ее словам, в последние дни сентября на Киевщине также произойдет изменение погодных условий с незначительным снижением температуры.

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