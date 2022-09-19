Синоптик Наталья Диденко предупреждает о дождях и похолодании.

Во вторник, 20 сентября, в Киеве ожидается осложнение погонных условий.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в столице ожидается похолодание и дожди.

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"В Киеве завтра погода осложнится, потому что предполагается умеренный или сильный дождь и похолодание до +9, +10 градусов!"- предупредила она.

В целом в Украине, по ее прогнозу, во вторник ожидаются дожди и температурные контрасты.

"На западе, севере, в центре ожидается +9...+14 градусов, на юге и востоке +17...+23 градуса", - спрогнозировала она.

По словам синоптика, в южной части и в восточных областях дождей серьезных не будет и даже временами будет выглядывать солнышко.

Напомним, ближайшую неделю в Украине ожидается много дождей. В первой половине недели осадки будут везде, кроме юга и востока, однако ближе к выходным дожди распространятся по всей стране, а температура в большинстве областей снизится до +12°...+15°.

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