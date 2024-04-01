Также на этой неделе ожидается похолодание, но оно будет кратковременным.

Первая неделя апреля в Украине будет аномально теплой, но с осадками и кратковременным похолоданием. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

"Начало апреля ожидается в нашей стране аномально теплым благодаря юго-западным ветрам, которые принесут к нам теплый воздух с Балканского полуострова и стран Средиземноморья", - пояснил эксперт по погоде.

По его данным, местами пройдут дожди разной интенсивности, местами будут грозы.

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"Во второй половине недели ожидается кратковременное похолодание, которое наиболее ощутимым будет в северных областях, а южную половину практически не коснется", - говорит Игорь Кибальчич.

Уже на выходных ожидается поступление новой порции субтропического воздуха, что приведет к повышению температуры по всей стране.

Погода 1 марта

Так, по прогнозу синоптика, 1 апреля в Украине сохранится теплая, а местами даже жаркая погода. В западных, а днем также в северных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы. На остальной территории страны будет сухо. Температура днем ожидается +20...+25 °С. В западных и местами южных областях воздух прогреется до летних +22...+27 °С.

Погода 2 апреля

Во вторник, по прогнозу, в западных областях ночью местами возможен небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатском регионе дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Днем местами в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет +8...+13 °С, в западных и южных областях местами +14...+15 °С. Днем столбики термометров покажут +21...+26 °С, а на юге и в Крыму местами воздух прогреется до +27...+28 °С, в то же время на крайнем западе похолодает до +13...+18 °С.

Погода 3 апреля

В среду, 3 апреля, в западных и северных регионах, а днем также в восточной части пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной части страны без существенных осадков. В западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью похолодает до +4...+9 °С, на юге и востоке будет немного теплее, +7...+12 °С. Днем ожидается +14...+19 °С, а в юго-восточной части Украины будет +18...+23 °С.

В Украину идет похолодание - детали

По данным Погода УНИАН, в Украине на этой неделе ожидается кратковременное похолодание с дождями. Уже во вторник, 2 апреля температура снизится на западе страны, а затем распространится на большинство областей. Ожидается, что в конце недели погода стабилизируется.

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