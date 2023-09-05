Днем температура в Украине еще будет комфортной, а вот ночи станут прохладными.

В ближайшую неделю погода в Украине будет преимущественно сухой и достаточно комфортной, но ночи станут прохладнее. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Сейчас синоптическая ситуация немного меняется, и, соответственно, такой жары, как у нас была несколько дней назад, мы не ожидаем. Уже более умеренная воздушная масса к нам будет поступать. Мы это уже все почувствовали с началом сентября. Жара отступила, температурные значения умеренные и достаточно комфортные", - говорит синоптик.

По ее данным, с запада на Украину повлиял антициклон. Воздушные потоки будут меняться в течение следующих нескольких дней на северо-западные. Скорости ожидаются умеренные, 5-10 метров в секунду. "Но благодаря той Северной составляющей немножко свежее воздух будет к нам поступать. Поэтому каких-то слишком высоких значений температур мы не ожидаем", - говорит Наталья Птуха.

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"По ночам уже почувствуем легкое дыхание осени: +10 ... +15 градусов ожидается в ночные часы в большинстве областей. Но по югу и юго-востоку еще завтра, например, ночная температура остается в диапазоне +14...+19. потом так в ночные часы будет лишь на юге. А в дневные часы в большинстве областей у нас завтра в пределах +21...+26. на юге, юго - востоке +25...+30, то есть на юге +30 еще может быть, и такая летняя погода будет удерживаться", - спрогнозировала синоптик.

Немного прохладнее, по прогнозу синоптика, может быть 7 сентября на северо - востоке в дневные часы-там ожидается +19...+24.

"8-9 сентября ночи еще прохладнее: +8 ... +14, но на побережье морей до +18 градусов. В дневные часы стабильно остается +23...+27. На северо - востоке и востоке страны ночью +15 градусов, а в дневные часы +17 ... +23. Если одеваться соответственно, то довольно комфортная такая сентябрьская погода", - прогнозирует Наталья Птуха.

По ее словам, такой будет ситуация до конца недели, возможно, даже, в начале следующей недели.

В целом, по ее данным, сентябрь по среднемесячным показателям может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

"По предварительному прогнозу, который есть на сегодня, в течение первой половины сентября Украина будет находиться под воздействием высокого давления, то есть антициклон преимущественно будет влиять. Возможно, погода немножечко будет чередоваться, но в целом будет преобладать поле повышенного давления, что обеспечит нам такую спокойную погоду без осадков, и температурные показатели будут достаточно комфортны", - резюмировала специалист.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сентябрь 2023 в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы. в то же время количество осадков ожидается в пределах климатической нормы.

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