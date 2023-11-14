Текущая неделя в Украине будет холодной и мокрой.

На этой неделе в Украине ожидается постепенное снижение температуры, однако без резкого похолодания, которое будет на следующей неделе. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, "минусовая" температура уже наблюдается в Карпатах и там порой идет снег. "Однако горы имеют особые условия погодообразования и имеют свой метеоэксклюзив", - добавила синоптик.

"На неделе, ближе к выходным, ночная температура воздуха действительно будет снижаться и вне гор, где-то до небольших "минусов", однако резкого похолодания не видно. Скорее уже после 20-22 ноября", - сказала синоптик.

В целом, по ее данным, текущая неделя в Украине будет холодной и влажной. Периодически будут идти дожди разной интенсивности.

"Однако каких - то угрожающих "минусов" не видно", - говорит синоптик.

Погода в Украине сегодня - прогноз на 14 ноября

После сухого понедельника, сегодня, 14 ноября, в Украину снова вернутся дожди и ливни. По данным Погода УНИАН, несмотря на осадки, на западе Украины воздух прогреется до +10°...+14°. Такая же температура ожидается и на юге нашей страны. Чуть свежее будет в центральных и восточной частях, где столбики термометров покажут +8°...+10°. Холоднее всего сегодня будет на севере, где в течение дня ожидается только +6°...+9°.

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