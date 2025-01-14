Днем 15 января температура почти по всей стране повысится до оттепели, а самой холодной ближайшие ночь будет в Карпатах и на юге страны.

В среду, 15 января, в ряде областей Украины пройдет снег, а на юге ближайшей ночью ожидается самая низкая в стране температура. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Интересная завтра будет особенность: самой низкой температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме, конечно, Карпат) - минимально -4...-8 градусов!" - отметила эксперт и добавила, что на остальной территории Украины ночью будет -2...-6 градусов.

Днем 15 января температура повысится до оттепели, только в западных областях будет немного свежее, 0...-3 градуса. Также на западе Украины будет наблюдаться "красивая зимняя картинка": благодаря атмосферным фронтам там пройдет снег. Также снег и мокрый снег возможен в северных областях.

Видео дня

"Из-за повышения температуры воздуха днем снег будет мокреть и на дорогах из-за налипания мокрого снега может осложниться ситуация - осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

На остальной территории Украины завтра будет без существенных осадков, а в южной части даже будет светить солнышко.

"В дальнейшем в Украине - постепенное повышение температуры воздуха", - порадовала Наталья Диденко.

15 января в Киеве местами может пройти небольшой снег. Ночью и утром в столице западный ветер будет порывистым, а днем он уже стихнет.

"В Киеве середина января и, собственно, пик зимы, будет ночью с небольшим морозом, -1...-3 градуса, а в течение дня среды температура воздуха будет колебаться около нуля", - рассказала синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости: