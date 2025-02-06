Наталка Диденко говорит, что зима в Украине продолжается, но метеоэкстрем пока не ожидается.

С сегодняшнего дня на погоду в Европе будет влиять мощный антициклон Elvira. В Украине благодаря ему будет преобладать сухая погода, только на западе и в Крыму будет немного снежить. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Такая же погода сохранится в нашей стране и в ближайшие дни.

"В ближайшее время в Украине существенных осадков не предвидится", - говорит Наталья Диденко.

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По ее данным, ночью будет небольшой или максимум умеренный мороз, а днем ожидается около нуля или незначительные "плюсы".

"Зима продолжается, метеоэкстрем пока не обещает", - резюмировала эксперт по погоде.

Погода в Украине меняется - что известно

На этой неделе в Украине прогнозируется изменение погодных условий. Осадки постепенно прекратятся, а ночные заморозки станут более интенсивными.

По данным Укргидрометцентра, уже 7 февраля в Украине будет доминировать область повышенного давления, что будет способствовать прекращению осадков. Однако на дорогах будет оставаться гололедица.

В ночные часы температура будет опускаться до -1... -7°C, а днем будет колебаться в пределах -3... +3°C. В Карпатском регионе традиционно будет холоднее: ночью -5... -11°C, днем 0... -5°C.

Сейчас снежный покров сохраняется в Карпатах, а на остальной территории страны значительных снегопадов не прогнозируется. Возможно, выпадет 1-3 сантиметра снега, но неравномерно, с прогалинами.

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