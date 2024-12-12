Морозы в ближайшие дни ожидаются и в Киеве.

Уже сегодня температура в Украине начнет снижаться, а с 13 декабря ожидается ощутимое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"С 13-го декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое похолодание!" - предупредила она.

Снижение температуры ожидается и в Киеве, говорит эксперт по погоде.

Видео дня

"В столице 13-14 декабря похолодает до умеренных морозов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Похолодание в Украине - какой будет температура

О том, что температура в Украине снизится, свидетельствует и прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

По его данным 13 декабря в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -5 °С, в Карпатах ожидается -7...-12 °С, днем по стране прогнозируется -3...+2 °С.

В субботу, по информации Игоря Кибальчича, в Украине будет преобладать сухая погода. Лишь днем в Карпатах и на Закарпатье возможны мокрый снег и дождь, местами будет образовываться гололедица. Температура ночью снизится до -1...-6 °С, в восточных областях и Карпатах до -5...-10 °С. Днем температура будет колебаться от -1 до +4 °С, в южных регионах теплее, +5...+7 °С.

В воскресенье в Украине ожидается неустойчивая погода. Будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Температура ночью составит -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, а на юге и в Крыму воздух прогреется до +5...+10 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: