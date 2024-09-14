15 сентября на западе Украины снова будут дожди и прохлада.

Еще в воскресенье, 15 сентября, местами в Украине будут дожди и осенняя прохлада, уже со следующей недели погода улучшится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На следующей неделе холод и дожди отступят с территории западных областей Украины, погода выровняется и повсюду будет доминировать сухая солнечная теплая погода. Вплоть с переходом на еще одну неделю", - спрогнозировала она.

В воскресенье же, по словам синоптика, в большинстве областей Украины будет теплая погода. В течение дня 15-го сентября будет сухо и ясно, ожидается +24...+29 градусов, местами до +30 градусов.

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Однако, по словам Натальи Диденко, такая погода ожидается не везде.

"В западной части Украины, наоборот, снова набегут облака, близость циклона с атмосферными фронтами обусловит дожди, даже сильные дожди! И, соответственно, значительно более низкую температуру воздуха, днем +19...+22 градуса", - спрогнозировала эксперт по погоде.

Дожди могут дойти также до Винницкой, Одесской и Житомирской областей, местами возможны грозы.

"Юго-восточный ветер в воскресенье ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы до штормовых, до 15-20 метров в секунду", - предостерегла синоптик.

В Киеве 15-го сентября, по данным Наталки Диденко, также будет ветрено. Осадки маловероятны, а температура воздуха в столице повысится до +28 градусов.

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