Еще в воскресенье, 15 сентября, местами в Украине будут дожди и осенняя прохлада, уже со следующей недели погода улучшится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На следующей неделе холод и дожди отступят с территории западных областей Украины, погода выровняется и повсюду будет доминировать сухая солнечная теплая погода. Вплоть с переходом на еще одну неделю", - спрогнозировала она.
В воскресенье же, по словам синоптика, в большинстве областей Украины будет теплая погода. В течение дня 15-го сентября будет сухо и ясно, ожидается +24...+29 градусов, местами до +30 градусов.
Однако, по словам Натальи Диденко, такая погода ожидается не везде.
"В западной части Украины, наоборот, снова набегут облака, близость циклона с атмосферными фронтами обусловит дожди, даже сильные дожди! И, соответственно, значительно более низкую температуру воздуха, днем +19...+22 градуса", - спрогнозировала эксперт по погоде.
Дожди могут дойти также до Винницкой, Одесской и Житомирской областей, местами возможны грозы.
"Юго-восточный ветер в воскресенье ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы до штормовых, до 15-20 метров в секунду", - предостерегла синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 15-го сентября, по данным Наталки Диденко, также будет ветрено. Осадки маловероятны, а температура воздуха в столице повысится до +28 градусов.