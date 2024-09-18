Уже вскоре в Украине станет теплее.

Сегодня, 18 сентября, в ряде областей Украины ожидается похолодание и почти по всей стране пройдут дожди. Однако это похолодание будет кратковременным. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, снижение температуры ожидается вдоль полосы от Одесской области через Винницкую, часть Черкасской области до Житомирщины, Киевщины.

"На этом свеженьком островке температура воздуха составит +18...+22 градуса", - сообщила Наталья Диденко.

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А на остальной территории Украины, по ее данным, сегодня удержится теплая погода, +22...+27 градусов.

Дожди, местами с грозами, могут возникать практически повсеместно в Украине, кроме восточной части. "Но это не означает их тотальное доминирование - локальные", - добавила синоптик.

Ветер, по ее словам, остается порывистым. На юге, в центральной части и востоке временами до штормового, до 15-20 м/с.

В Киеве сегодня также ожидается кратковременное похолодание до +20...+21 градуса. Ветер в столице будет восточного направления, порывистый. Днем возможен небольшой дождь.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и сухая погода", - порадовала Наталья Диденко.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 18 сентября

Штормовое предупреждение объявлено в Украине на 18 сентября. Сегодня в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра составят 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

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