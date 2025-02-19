В четверг, 20 февраля, в Украине все еще будет холодно, а ближайшей ночью температура местами упадет до -20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ночью ожидается -9...-15 градусов, на Левобережье -12...-19, на востоке до -20 градусов", - спрогнозировала она.
Днем, по ее данным, столбики термометров по всей стране покажут -1...-6 градусов.
"Небольшой снег завтра вероятен ночью и утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", - прогнозирует Наталка Диденко.
На остальной территории, по ее данным, будет без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица.
"Пока теплая прогностическая перспектива - без изменений, с 25-го февраля", - рассказала она о потеплении в Украине.
Погода в Киеве
По данным Наталки Диденко, в столице ближайшей ночью пройдет небольшой снег, а завтра днем уже будет без существенных осадков.
Ночью столбики термометров покажут -7...-9 градусов, днем температура повысится до -3...-5 градусов.
Потепление в Украине
Напомним, ранее Наталка Диденко уточнила, что потепление в Украине ожидается с 25 февраля.
На следующей неделе днем сначала будет +1...+5 градусов, а затем +4...+9. На западе и юге страны воздух прогреется до +10 градусов.