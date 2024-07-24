В большинстве обалстей столбики термометров покажут летние +25...+29.

В среду, 24 июля, украинцев ждет очень теплая, и местами даже жаркая погода с температурой до +34. На западе страны будет дождливо. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди с грозами вероятны в среду в западных областях", - сказала она и добавила, что на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В большинстве областей, по ее данным, температура воздуха сегодня достигнет +25...+29 градусов, а в южной части разогреет до +30...+34 градуса.

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Погода в Киеве - прогноз

В Киеве 24 июля, по прогнозу Наталки Диденко, дождей не ожидается. Днем воздух в столице прогреется до +28 градусов.

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В четверг, 25 июля, на западе Уркаины ожидается снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным температура здесь снизится до +21°...+26°.

В четверг-пятницу определенное снижение температуры ожидается и в Киеве. В эти дни облачность станет больше, поэтому местами могут быть и кратковременные дожди.

"В целом эта неделя будет уже с более низкими температурами, конечно, по сравнению с предыдущей. Дневные максимумы остаются в летних пределах. То есть где-то, скажем так, в ближайшие дни у нас днем +24°...+30° во многих областях. А вот по южным, а также еще частично по восточным и местами по Днепропетровской области днем +31°...+34°", - резюмировала синоптик.

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