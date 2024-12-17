На этой неделе погода в Украине изменится.

В ближайшие дни украинцев ждет некоторое изменение погоды. Сначала станет меньше осадков, потом ослабнет ветер, а уже в конце недели придет похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, осадков в Украине станет меньше в течение среды-четверга. Также в четверг, 19 декабря, ожидается ослабление ветра, а уже в последний день недели украинцев ждет и некоторое похолодание.

"Температура воздуха снизится в воскресенье", - сообщила Наталка Диденко, но не уточнила, какой именно станет температура.

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Погода в Украине меняется - что известно

Об изменении погоды говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, уже сегодня, 17 декабря, ветер в Украине немного ослабнет. Еще будут порывы ветра до 15-20 м/с, но это уже первый уровень опасности, а не второй, как было в понедельник.

В течение 18-19 декабря усилится поле высокого давления, поэтому существенных осадков в Украине уже не ожидается. Только на востоке и северо-востоке страны могут быть небольшой дождь и мокрый снег.

Накануне выходных, 20 числа, в Украину придет новый атмосферный фронт, но он будет малоактивен. Из-за него на выходных в Украине ожидается похолодание, местами ночью вероятны морозы.

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