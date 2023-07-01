Ослабление жары ожидается не ранее 7-8 июля и только на севере.

В Украину ворвалась сильная жара. В ближайшие дни температура местами будет подниматься до +30°...+35°, прогнозирует синоптик Наталmz Диденко. Чуть свежее будет в западной части Украины, а сильнее всего раскалит юг и восток нашей страны.

"На следующей неделе самыми жаркими ожидаются юг и восток Украины, местами +30...+35 градусов, свежее будет в западной части, +24...+28 градусов, на севере и в центре предполагается +26...+31 градус", - прогнозирует синоптик.

Завтра же, по ее данным, в течение дня будет +25...+30 градусов, в западных областях +23...+29 градусов.

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Дожди с грозами пройдут 2 июля в западных областях, на севере Украины, в Винницкой области, местами в Одесской и Харьковской областях.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром будет сухая погода, а вот днем зной до +27...+29 градусов будут ослаблять порой кратковременные грозовые дожди.

"Ослабление жары на севере придет 7-8 июля", - спрогнозировала она.

Опасность лесных пожаров в Украине

В Украине из-за сочетания жаркой и бездождевой погоды в нескольких областях существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

По данным Укргидрометцентра, сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлено в трех областях: Черкасской, Херсонской, Николаевской.

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