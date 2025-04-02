3 апреля в Украине станет теплее.

В четверг, 3 апреля, погода в Украине несколько изменится. Дождей станет меньше, а в сегодняшних холодноватых регионах потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"3-го апреля дожди отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части, на Луганщине, Донетчине, в Днепре с районами, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, на Закарпатье и в Карпатах", - спрогнозировала она.

В течение завтрашнего дня в Украине предполагается +14...+18 градусов, только в юго-западной части будет свежее, +8...+12 градусов.

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"Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный", - предупредила Наталка Диденко.

Наталья Диденко советует киевлянам провести ближайшие дни с максимальной пользой, ведь 3 и 4 апреля погода в столице ненадолго улучшится.

"Потому что в четверг и пятницу в столице ожидается прекрасная погода - будет тепло, сухо и даже с солнышком (если вредный туман не помешает). Разве только ближайшей ночью еще задержится этот дождь, что сейчас", - рассказала она.

В частности, завтра в Киеве воздух прогреется до +12 градусов.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается некоторое улучшение погоды, осадки прекратятся. Однако уже с субботы, 5 апреля, погода снова испортится. Дожди вернутся, а в ряде областей похолодает - ночью вероятны небольшие морозы, а дожди сменятся мокрым снегом.

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