В ближайшее время снижение температуры тоже будет, но не по всей стране.

Почти до конца лета в Украине сохранится довольно теплая погода. В ближайшие дни в ряде областей температура несколько снизится, но на западе и юге еще задержится жара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"22-23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, в западных областях и частично в центре", - сказала она.

Восток и юг, по ее словам еще останутся в жаре. А вот более ощутимое похолодание ожидается в последние дни августа.

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"До конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28-го августа", - сообщила Наталья Диденко.

Похолодание в Украине - что известно

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с 21 августа в западных, большинстве северных и в Винницкой области температура снизится на 5-8 градусов. В то же время по южным, центральным, местами в северных и восточных областях ожидается сильная жара: показатели будут составлять +35...+38 градусов.

Ночи также будут довольно теплые, в пределах +15°...+20°. На побережье морей - даже до +23°. Дожди, если и будут, то летние, кратковременного характера.

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