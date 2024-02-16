Сегодня в Украине будут наблюдаться погодные контрасты.

В ближайшее время в Украине дневная температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидаются лишь "плюсы", только на востоке Украины возможны кратковременные небольшие "минусы".

"Тем не менее, все же температурный режим будет достаточно комфортным, лютых морозов не видно", - говорит синоптик.

Сегодня же, по ее прогнозу, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты.

"16-го февраля самой теплой ожидается погода в западных областях Украины, максимально +7...+12 градусов. Холоднее всего будет в восточной части, в течение дня 0...-3 градуса", - сообщила она.

На Полтавщине и Черкасщине, по данным Натальи Диденко, днем будет -1..+3 градуса, в Днепре с районами - около нуля, в Кропивницком с районами и Винницкой области +3...+6 градусов.

В северных областях в течение дня от 2 мороза до 3 тепла. В южной части столбики термометров поднимутся до +4...+9 градусов .

"Ветер в Украине будет восточного и юго-восточного направлений, умеренный, на востоке порывистый", - предупредила синоптик.

По ее словам, в пятницу преимущественно солнечная погода ожидается в западных областях Украины, на остальной территории будет облачно.

"А вот осадки преимущественно в виде мокрого снега пройдут на Сумщине, Харьковщине, Черкасщине, Полтавщине. Но это - практически все", - говорит Наталья Диденко.

В Киеве сегодня, по прогнозу Натальи Диденко, днем будет +2...+4 градуса. Облачно, но без серьезных осадков.

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