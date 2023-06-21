Завтра температура в Украине будет подниматься до +30.

В четверг, 22 июня, украинцев ждет настоящая летняя погода с жарой и кое-где с грозами. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня 22 июня максимальная температура воздуха составит +25...+30 градусов. Чуть свежее будет на крайнем востоке Украины, +23...+26 градусов.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятны локальные на Житомирщине и в Винницкой области", - пронозирует синоптик. На востоке, юге, большинстве центральных и северных областей, по ее данным, будет преобладать сухая солнечная погода.

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В Киеве 22 июня осадков не ожидается, прогнозирует Наталья Диденко.

"Завтра днем будет жарко, +28...+30 градусов. Панамки на голову не забудьте!"- посоветовала она.

Жара в Украине - что известно

О том, что в Украине усиливается жара, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозам, температура начнет повышаться уже в ближайшие дни. Во многих областях столбики термометров будут подниматься до +28°...+31°, а кое-где будут адские +33°.

В конце недели на западе Украины похолодает - ожидается +18°...+22° и дожди с грозами, которые распространятся почти по всей стране.

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