Изменение погоды ожидается уже в конце текущей недели.

На выходных в Украине ожидается некоторое изменение погоды. В целом будет тепло, но в конце недели температура немного снизится и в отдельных областях пройдут дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

2 марта, по ее словам, в Украине без осадков, лишь в Карпатах местами небольшой дождь. В течение дня будет +7...+12, а на западе +12...+16 градусов.

"3 марта немного похолодает: днем ожидается +4...+9, на западе до +7...+13 градусов. Дожди вероятны в западных областях, на остальной территории Украины в воскресенье - без осадков", - сообщила Наталка Диденко.

Ветер в Украине на выходных будет с юго-востока. "В восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду", - предостерегла погодный эксперт.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве в субботу и воскресенье будет преобладать сухая погода. По данным Наталки Диденко, 2 марта в столице ожидается днем около +9 градусов, а вот в воскресенье похолодает до +5...+6 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что март 2024 в Украине будет теплым и спокойным с достаточным количеством солнца. Во второй половине месяца осадков в Украине станет больше, но суммарно за месяц их выпадет в пределах нормы, только в западных областях местами выше нормы на 15-30%.

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