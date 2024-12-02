Ночью ожидается небольшой мороз.

Во вторник, 3 декабря, погода в Украине не претерпит особых изменений. Благодаря антициклону повсеместно будет без осадков, ожидаются только туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью, по ее данным, ожидается в пределах 0...-4 градуса мороза, а завтра днем будет от 2 мороза до 3 тепла. Только в южной части и в западных областях воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Киеве 3-го декабря также будет без осадков. Ночью 0...-2 градуса мороза, а днем 0...+2 градуса тепла.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе погода в Украине будет оставаться стабильной, а температуры будут соответствовать климатическим нормам. В первой половине недели будет преобладать сухая погода, а во второй местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Синпотик Игорь Кибальчич также говорит, что погодные условия на этой неделе будут формироваться под влиянием антициклонов, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь в конце недели и в выходные из-за малоподвижных атмосферных фронтов возможны незначительные осадки в виде снега или мокрого снега.

Также ожидается слабый ветер. В некоторых регионах возможны туманы с моросью и образованием изморози.

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