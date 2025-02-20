В ряде обалстей завтра ожидается сильный ветер.

Накануне выходных, 21 февраля, в Украине сохранится морозная погода, а в ряде областей еще и усилится ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Такая царит сейчас однообразная погода, что атмосфера решила завтра ее разбавить сильным ветром на юге Украины, где возможно до 15-20 метров в секунду", - предупредила эксперт по погоде.

По ее прогнозу, в пятницу в Украине будет сухо, холодно, будут господствовать антициклон и арктическая воздушная масса. Существенных осадков не ожидается.

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Ночью, по данным Диденко, будет -10...-15 градусов, а на востоке температура будет снижаться до -12...-19 градусов. Днем по всей стране ожидается в пределах -1...-6 градусов.

"Сроки потепления пока неизменны - с 25-го февраля!" - уточнила синоптик.

Погода в Киеве

21 февраля, по прогнозу Наталки Диденко, в столице будет без осадков. Ночью столбики термометров снизятся до -10...-12 градусов, а днем ожидается около 5 градусов мороза.

По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине еще будут господствовать морозы, однако в воскресенье днем на западе страны уже ожидаются небольшие "плюсы". На следующей неделе температура постепенно будет повышаться и с 26 февраля плюсовая температура днем уже будет по всей стране.

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