По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине ожидаются туманы и дожди.

В четверг, 15 сентября, в Украине ожидается дождливая погода. Также утром и вечером ожидаются туманы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Не забывайте о туманах! Кроме сезонной романтической красоты они ухудшают видимость и водителям могут существенно затруднять движение, особенно в ночные и утренние часы", - предупредила она.

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По данным синоптика, в четверг ожидаются дожди от небольших до умеренных в большинстве областей Украины, лишь в южной части будет сухо и даже солнечно.

"Температура воздуха завтра на юге напомнит о лете, там предполагается +22...+26 градусов", - рассказала она. По ее прогнозу, также очень тепло будет на востоке Украины и в Черновицкой области +18...+23 градуса. На остальной территории ожидается в течение дня +15...+19 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 15 сентября ожидается настоящее летнее тепло. В частности, в Одесской области температура будет подниматься до +30°.

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