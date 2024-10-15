В ряде областей ночью будут заморозки, а без отопления в квартирах станет холодно.

16 октября в Украине будет холодно, а ночью даже ожидаются заморозки. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко:

"В домах без отопления будет холодно, утепляйтесь".

Заморозки ближайшей ночью, по ее данным, будут преимущественно в западных областях, где ожидаются прояснения. А на остальной территории будет облачно, поэтому ночью еще будет "плюс".

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Так, по данным Наталки Диденко, в западных областях Украины ночью заморозки 0...-3 градуса, днем +9...+12, а на Закарпатье воздух прогреется до +16 градусов. Без осадков.

На севере периодически будет дождливо и холодно, +8...+11 градусов. В центральных областях также местами будет идти дождь, а днем столбики термометров покажут +9...+13 градусов. В восточных областях также завтра дождь, однако будет теплее, +11...+14 градусов.

В южной части 16-го октября ожидаются дожди, местами сильные. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Погода в Киеве - прогноз на 16 октября

В столице, по данным Наталки Диденко, в среду ожидается облачная и влажная погода с периодическим дождем. Ночью будет холодно, всего +3...+4 градуса, а днем - максимум +10 градусов.

По данным Укргидрометцентра, ночью 16-19 октября в западных, 17-19 октября и в северных, Винницкой, Черкасской, 18-19 октября и в Кировоградской, Полтавской, а 19 октября и в южных и Днепропетровской областях ожидаются сильные заморозки 0...-5°. Объявлена оранжевая опасность.

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