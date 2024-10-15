В Украине в ближайшее время снова ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, заморозки будут сильными, до -5 градусов. Они постепенно охватят большинство областей нашей страны.
Заморозки, как сообщает Украинский гидрометцентр, продлятся как минимум ближайшие четыре ночи: с 16 по 19 октября.
Итак, по прогнозу, 16 октября сильные заморозки до 0...-5° ожидаются в западных областях.
17 октября сильные заморозки ожидаются уже в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях.
18 октября заморозки также ожидаются в Кировоградской и Полтавской областях. А 19 числа к ним добавятся также южные области и Днепропетровщина.
Из-за сильных заморозков в указанных областях объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Заморозки в Киеве - прогноз
На этой неделе первые заморозки ожидаются в Киеве. По данным Укргидрометцентра, прохладная и дождливая погода в столице продержится до среды, 16 октября. Начиная с четверга, город окажется под влиянием высокого атмосферного давления, которое вытеснит все облака и атмосферные фронты, но при этом ночная температура значительно снизится, и в столице возможны заморозки.