Сильные заморозки ожидаются в большинстве областей Украины.

В Украине в ближайшее время снова ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, заморозки будут сильными, до -5 градусов. Они постепенно охватят большинство областей нашей страны.

Заморозки, как сообщает Украинский гидрометцентр, продлятся как минимум ближайшие четыре ночи: с 16 по 19 октября.

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Итак, по прогнозу, 16 октября сильные заморозки до 0...-5° ожидаются в западных областях.

17 октября сильные заморозки ожидаются уже в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях.

18 октября заморозки также ожидаются в Кировоградской и Полтавской областях. А 19 числа к ним добавятся также южные области и Днепропетровщина.

Из-за сильных заморозков в указанных областях объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Заморозки в Киеве - прогноз

На этой неделе первые заморозки ожидаются в Киеве. По данным Укргидрометцентра, прохладная и дождливая погода в столице продержится до среды, 16 октября. Начиная с четверга, город окажется под влиянием высокого атмосферного давления, которое вытеснит все облака и атмосферные фронты, но при этом ночная температура значительно снизится, и в столице возможны заморозки.

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