Потепления стоит ждать уже завтра, 12 мая.

В четверг, 12 мая, в Украине ожидается настоящая летняя жара. Температура воздуха в течение дня поднимется до +22...+29 градусов. В восточных областях и в прибрежных районах будет на несколько градусов ниже, но также тепло, +18...+22 градуса.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью и утром в Украине 12 мая будет преобладать сухая погода, однако уже днем появятся грозовые дожди в западных областях и к вечеру четверга осадки распространятся на весь Запад и Север.

"В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться довольно значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высока - внимательно прислушивайтесь к грому и не пугайтесь его", - говорит синоптик.

Она добавила, что завтра порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду в большинстве областей Украины.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра ожидается ветреная жаркая погода. В течение дня вероятно до +26...+28 градусов. В столице ожидаются кратковременные грозовые дожди.

"Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений", - сообщила специалист.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 12 мая в западных, северных и некоторых восточных областях ожидается ухудшение погоды. По его словам, днем активный холодный фронт принесет в западные, северные и местами восточные области кратковременные дожди с грозами, местами не исключено выпадение града и шквалистое усиление ветра

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