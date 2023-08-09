Наталья Диденко также предупреждает об усилении жары в Украине.

В четверг, 10 августа, в некоторых областях Украины будет дождливо. Ожидаются грозы, шквалы и даже град. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"10-го августа на западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидаются грозовые дожди. При грозах есть вероятность шквалов и града", - сообщила синоптик.

На остальной территории Украины, по ее данным, будет преобладать сухая погода.

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На западе Украины будет свежо, +20...+23 градуса, на востоке воздух прогреется до +30...+34 градусов, на юге будет +28...+33 градуса, на севере +24...+27 градусов, в центральных областях ожидается +24...+29, а на Днепропетровщине - до +30 градусов.

"В Киеве в четверг осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет нежиться в комфортных пределах, +25 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Конец недели, по данным синоптика, в столице будет прохладным и с периодическими дождями, +19...+22 градуса.

С понедельника погода изменится - вернется жара, говорит синоптик.

"И в следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный забор в сторону градусных "тридцаток". Вообще ожидается во второй половине следующей недели в Украине +30...+35, на юге и востоке до +35...+37 градусов", - спрогнозировала она.

В Украину возвращается жара - что известно

По данным Погода УНИАН, с началом следующей недели температура в Украине повысится. В целом вся следующая неделя будет сухой и довольно солнечной. Температура местами будет подниматься до +35 градусов.

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