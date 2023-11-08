Завтра циклон уже покинет Украину, однако теплее не станет.

9 ноября циклон будет покидать Украину, поэтому осадков почти не будет. Вместе с тем температура снизится по всей стране, а на востоке порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"9-го ноября в Украине циклон уже не будет распоряжаться, он уйдет за пределы, лишь задержавшись ночью на востоке и юго-востоке, где еще поналивает дождей", - рассказала она.

По ее данным, завтра в Украине ожидается преимущественно сухая погода, лишь днем возможны отдельные влажные остатки на севере и в центре.

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Температура воздуха в Украине составит в течение дня +7...+12 градусов, в южной части - до +15 градусов.

"В восточных областях порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, осторожно!"- предупредила синоптик.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, в четверг существенных осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха будет крутиться вблизи +8...+10 градусов.

Похолодание в Украине - прогноз

До конца недели погода в Украине будет нестабильной: местами пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом, и усилится ветер. Температура будет постепенно снижаться. В частности, в воскресенье, на западе Украины столбики термометров днем покажут только +4°...+9°.

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