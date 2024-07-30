Температура при этом будет комфортной.

Сегодня, 30 июля, в Украине ожидается комфортная температура, однако из-за прохождения атмосферного фронта будет ветрено. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"30-го июля в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22...+28 градусов, в южной части +26...+29 градусов. Рахат-лукум!" - говорит она.

Жара, по словам синоптика, временно уйдет, воздух обещает быть свежим и приятным.

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Дожди, местами с грозами, пройдут в северных областях, местами в центральной части и местами на Харьковщине. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

"Внимание! Во вторник ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

В Киеве сегодня также предполагается сильный северо-западный ветер, временами дождь с грозой и +24 градуса.

"Сильный порывистый ветер будет еще и завтра днем, в большинстве областей Украины. Потому что перед фронтом - еще жара, за фронтом +14...+16 градусов, из-за таких контрастов ветер разгулялся", - пояснила Наталья Диденко.

Напомним, на 30 июля в столице объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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