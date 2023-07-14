Сегодня в Украине ожидаются мощные ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Сегодня, 14 июля, циклон ухудшит погоду почти по всей Украине. В частности, ожидаются сильные дожди, похолодание, ветер и шквалы. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"14-го июля дожди с грозами ожидаются практически повсюду - потому что циклон! Днем будет сильно лить в северных областях Украины и на Полтавщине, а вечером в пятницу ливни доберутся до восточной части Украины", - предупредила специалист.

По ее словам, днем только южная часть Украины побудет в преимущественно сухой малооблачной погоде.

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"Ветер будет завевать с северо-запада, с севера, будет сильным, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду", - прогнозирует Наталья Диденко.

Температура воздуха также будет с контрастами: на севере Украины ожидается похолодание до +19...+22 градуса, на юге и востоке жарко, +27...+31 градус, а на остальной территории Украины ожидается +24...+29 градусов.

Непогода в Киеве

По данным Натальи Диденко, сегодня погода также ухудшится и в столице.

"14-го июля в Киеве погода ожидается сложной - дожди с грозой, местами сильные ливни, вероятен град", - отметила она.

По ее данным, в Киеве ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, а температура снизится до +20...+23 градусов.

"Но вот о выходных не беспокойтесь!.. во всей Украине 15-16 июля предполагается замечательная летняя солнечная погода с температурой воздуха +24...+29, на юге и на Закарпатье - до +30 градусов", - порадовала синоптик.

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