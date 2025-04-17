Только на востоке страны погода будет более комфортной.

Завтра, 18 апреля, в Украине ожидается очень теплая, но ветреная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В пятницу в Украине ожидается теплая погода, днем +20...+23 градуса, в городах, поселках вблизи морей +16...+20 градусов", - спрогнозировала она.

Что касается осадков, то дожди в пятницу пройдут на Закарпатье и вокруг Карпат. На остальной территории будет сухо и солнечно.

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"Порывистый южный ветер! Только в восточных областях ветер будет небольшим или умеренным", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В столице, по словам синоптика, вплоть до конца недели ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха +20...+23 градуса.

Погода на Пасху 2025 - прогноз на 20 апреля

В этом году Пасха приходится на 20 апреля. В этот день Укргидрометцентр прогнозирует нам теплую погоду.

Большая часть территории Украины останется без осадков. Небольшие дожди могут пройти лишь в районе Карпат.

"На 20-е число у нас без осадков. Только в Карпатском регионе временами дождь может быть. Температура ночью +5°...+11°, днем +17°...+23°", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В столице Украины, по словам синоптика, также будет сухо. В ночное время температура составит +8...+10°C, а днем столбики термометров поднимутся до +21...+23°C.

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