Ухудшение погоды ожидается с началом ноября.

С сегодняшнего дня, 30 октября, в Украине увеличится облачность и местами пройдут небольшие дожди, а уже с началом ноября ожидается более существенное ухудшение погоды. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов, а ощутимое похолодание придет 2-3 ноября.

"С четверга ощутимо усилится ветер. Порывы ветра северного направления будут достигать штормовых 15-22 м/с. Резкое и ощутимое похолодание начнется фактически с началом ноября, то есть 2-3 ноября - ближайшие выходные", - сообщила эксперт по погоде.

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Погода 30 октября - прогноз по Украине

В среду, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, Житомирской и Винницкой областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории страны сегодня будет без осадков.

Ветер будет преобладать западный, 5-10 м/с. Температура днем по всей стране ожидается в пределах +10°...+15°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. По области воздух прогреется до +10°...+15°, а в Киеве термометры покажут +12°...+14°.

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