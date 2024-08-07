В ряде областей сегодня пройдут дожди, но температура будет комфортной.

В среду, 7 августа, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня предполагается +24...+29 градусов, в южной части +28...+31 градус", - спрогнозировала она и добавила, что ночи сейчас, конечно, прохладнее. Особенно прохладно в Карпатах, где температура в темное время суток падает до +10...+14 градусов.

Дожди сегодня, по прогнозу Наталки Диденко, пройдут местами на севере, в центральных областях, вечером еще и на Харьковщине. На остальной территории - без существенных осадков.

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Погода в Киеве

В Киеве сегодня есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха ожидается днем около +25...+26 градусов.

"Поэтому пока не ворчим на погоду, потому что она практически идеальная", - резюмировала эксперт по погоде.

Погода в Украине - прогноз на неделю

О комфортной температуре в ближайшие дни говорят и в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, ожидается классическая летняя погода. Кое-где могут пройди кратковременные дожди, только на юго-востоке будет сухо.

7 и 8 августа ночью будет +13°...+18°, на юге страны - до +22°. Днем столбики термометров покажут +22°...+27°, а в южных, восточных и Днепропетровской областях воздух прогреется до +26°...+31°.

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