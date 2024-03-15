Сегодня в Украине еще будет прохладно.

Пятница в Украине будет свежей, а ощутимое повышение температуры ожидается на выходных. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

Так, по ее данным, сегодня теплее всего будет в западных областях - до +9...+14 градусов. На юге Украины градусы ожидаются более сдержанными, +8...+11 градусов. В большинстве областей же температурная картинка достаточно одноцветная, в течение дня +6...+9 градусов.

15 марта, по данным Наталки Диденко, осадки более вероятны в центральной части Украины, на юге и востоке - дождь, местами с мокрым снегом. На севере без существенных осадков, а на западе даже ожидаются солнечные прояснения.

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В Киеве 15 марта осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

"В субботу, 16-го марта, в Украине потеплеет, разве что холодный "язык" с северо-востока не даст теплу распространиться до Винницкой и даже Одесской областей. А вот в воскресенье потеплеет в большинстве областей Украины, однако в западных областях 17-го марта наоборот, похолодает и пройдут дожди", - сообщила синоптик.

Дожди в Украине - когда понадобится зонтик

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели в Украине местами будут идти дожди. Так, 16 марта дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и Крыму, а 17 марта зонт понадобится уже почти всем, ведь на большей части территории страны пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

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