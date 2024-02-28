Ближайшей ночью на востоке Украины еще будут морозы.

Последний день зимы в Украине будет по-весеннему теплым. Почти по всей стране будет сухо и только в двух областях пройдут небольшие дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Днем 29 февраля, по ее данным, будет +7...+12, а в западных областях воздух прогреется до +12...+18 градусов. "Однако ночи еще холодные и ближайшей, например, на востоке ожидается -2...-5 градусов", - говорит синоптик.

Антициклон, по словам Наталки Диденко, и в дальнейшем будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию, поэтому осадков 29 февраля не предвидится. "Разве хвостик атмосферного фронта обусловит небольшой дождь на Волыни и Ривненщине", - уточнила эксперт.

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В Киеве завершающий день календарной зимы будет сухим, с солнечными прояснениями, свежим ночью, около "нуля", и достаточно теплым днем, около +10 градусов.

"1 марта в Украине будет много солнца, +6...+12 градусов, на западе +12...+18 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Антициклон в Украине - что известно

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять антициклон, благодаря которому у нас в стране установится теплая и сухая погода без осадков.

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