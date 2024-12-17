Лишь в одной области погода будет более благоприятной.

На сегодня, 17 декабря, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода, по данным синоптиков, будет бушевать по всей стране, кроме Закарпатья.

"17 декабря в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 17 декабря

Сегодня в Украине будет облачная погода. Ожидаются умеренные дожди. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны осадки будут с мокрым снегом, а в южных областях местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преобладать западный, 7-12 м/с. В Украине, кроме Закарпатья, порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Днем воздух прогреется до +3°...+8°, а на юге будет аж +7°...+12°.

На Киевщине сегодня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Из-за непогоды в столице объявили І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.

Температура в столице сегодня будет +5°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: