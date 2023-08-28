В течение ближайшей недели температура в Украине будет нарастать до +32...+37 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается очень жаркая погода. По словам синоптика Натальи Диденко, постепенно в течение недели температура воздуха будет достигать +32...+37 градусов.

По ее данным, самыми жаркими с начала недели будут юг, центр и север Украины. Здесь ожидается +33...+37 градусов. На западе и востоке ожидается +26...+30 градусов.

"Ослабление сильной жары-ориентировочно с четверга", - сказала специалист.

На территории Украины ожидается период жаркой и преимущественно сухой погоды, с небольшими дождями только на Западе и иногда на севере страны. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, такие погодные условия останутся актуальными до конца августа и в первые дни сентября.

В частности, 29 августа в северных областях, днем также местами в западном регионе, пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха достигнет +28...+33 °С, в центральных, южных, Киевской области, а также в западном регионе +33 ... +38 °С.

30 августа в западных и северных областях ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Днем в западных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура будет подниматься до +27...+32 °С, в западных и Киевской областях местами столбики термометров покажут +35 °С.

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