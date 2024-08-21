Осадки сегодня вероятны только на западе Украины.

В среду, 21 августа, в Украине будет очень жарко, а осадки вероятны только на западе страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара в Украине набирает обороты", - говорит она.

Итак, 21-го августа, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидается от +30 до +35 градусов, местами (кроме западных областей) воздух будет прогреваться до +35...+37 градусов.

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"Будет преобладать сухая погода - антициклон, ниже на карте видно, что над Украиной буква Н, это высокое атмосферное давление. Однако вот и желтая веточка западнее, линия восхождения, может в четверг обусловить локальные ливневые грозовые дожди над западной частью Украины", - пояснила специалист.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 21-го августа будет сухо солнечно и очень жарко, около +35 градусов.

Штормовое предупреждение во Львове - прогноз на 21 августа

О том, что 21 августа на западе Украины будут дожди, предупреждает и Украинский гидрометцентр.

По их данным, сегодня во второй половине дня во Львове и Львовской области будут грозы, шквалы 17-22 м/с, местами пройдут значительные дожди, а также град диаметром 6-19 миллиметров. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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