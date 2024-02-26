"Минус" в Украине ожидается ночью.

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и сухая погода без осадков, однако ночью еще кое-где будут морозы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"На востоке Украины ночью -3...-8 градусов, а днем на западе до +18 градусов!"- рассказала она о погоде на завтра.

27 февраля, по ее словам, в течение дня в большинстве областей Украины будет тепло, +6...+11 градусов, а в западных областях чуть ли не апрель, +12...+18 градусов.

Видео дня

Во вторник, по данным синоптика, осадков в Украине не ожидается.

"Ветер будет завевать умеренно, разве порой будет порывисто махать юго-восточным хвостом", - говорит синоптик.

Аномальное тепло в Украине - что будет с погодой ближайшей недели

На рубеже февраля марта украинцев ждет сухая и теплая комфортная погода. По данным синоптика Игоря Кибальчича, температурный фон по всей стране ожидается выше нормы. Особенно высокие показатели прогнозируются в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта. В частности, в западных и южных областях ночью в ближайшие дни будет +1...+6 °С, днем 9...+14 °С, а на Закарпатье ожидается до +16 °С.

По данным синоптика, на территории Украины установился антициклональный тип атмосферной циркуляции, за счет которого в ближайшее время осадков не предвидится.

Вас также могут заинтересовать новости: